Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Лидирующий «Хапоэль Тель-Авив» примет «Црвену Звезду» на арене в Израиле, «Фенербахче» встретится с «Панатинаикосом» в матче участников «Финала четырех» прошлого сезона.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Валенсия Испания – 10-5, Барселона Испания – 10-5, Фенербахче Турция – 9-5, Црвена Звезда Сербия – 9-6, Монако – 9-6, Реал Испания – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Панатинаикос Греция – 9-6, Олимпиакос Греция – 8-6, Милан Италия – 8-7, Виртус Италия – 7-8, Дубай ОАЭ – 7-8, Партизан Сербия – 6-9, Бавария Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-10, Париж Франция – 5-10, Анадолу Эфес Турция – 5-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-10, Виллербан Франция – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.