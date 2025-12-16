  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» примет «Панатинаикос» и другие матчи
0

Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Евролиги.

Лидирующий «Хапоэль Тель-Авив» примет «Црвену Звезду» на арене в Израиле, «Фенербахче» встретится с «Панатинаикосом» в матче участников «Финала четырех» прошлого сезона.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-4, Валенсия Испания – 10-5, Барселона Испания – 10-5, Фенербахче Турция – 9-5, Црвена Звезда Сербия – 9-6, Монако – 9-6, Реал Испания – 9-6, Жальгирис Литва – 9-6, Панатинаикос Греция – 9-6, Олимпиакос Греция – 8-6, Милан Италия – 8-7, Виртус Италия – 7-8, Дубай ОАЭ – 7-8, Партизан Сербия – 6-9, Бавария Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-10, Париж Франция – 5-10, Анадолу Эфес Турция – 5-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-10, Виллербан Франция – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoПанатинаикос
logoБарселона
logoДубай
logoПариж
logoХапоэль Тель-Авив
logoЦрвена Звезда
logoМаккаби Тель-Авив
logoМилан
logoРеал
logoФенербахче
logoВаленсия
logoОлимпиакос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джабари Паркер и Шейк Милтон – самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год
вчера, 20:41
«Это было потрясающе». Брайан Уиндхорст включил белградское дерби в тройку лучших матчей, которые он когда‑либо видел
вчера, 19:48
Евролига. «Фенербахче» отыгрался с «-17» и победил «Монако», «Партизан» одолел «Црвену Звезду» и другие результаты
12 декабря, 21:30
Главные новости
Име Удока раскритиковал судейство в матче с «Денвером»: «Двум из арбитров там вообще было нечего делать, а старший потакал звездам»
41 минуту назад
Кавай Ленард и Джеймс Харден покинули арену, не поговорив с прессой после разгромного поражения от «Мемфиса»
сегодня, 07:34
Шакил О′Нил принял тот факт, что Нэш становился MVP в 2005 и 2006 годах: «На его игру хотелось смотреть»
сегодня, 07:31
«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой
сегодня, 07:14
Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»
сегодня, 07:11Видео
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
сегодня, 07:10
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
сегодня, 06:47Видео
Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»
сегодня, 06:43
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
сегодня, 06:30
«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет со «Спартой энд К», МБА встретится с «Никой»
20 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
29 минут назад
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55