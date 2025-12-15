Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.
Курское «Динамо» одержало крупную победу над «Енисеем».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Курск – Енисей – 87:55 (32:10, 26:17, 9:8, 20:10)
ДИНАМО К: Эльберг (17 + 6 подборов), Фролкина (17), Глонти (15 + 7 подборов + 5 передачи), Сазонова (12 + 5 подборов).
ЕНИСЕЙ: Родионова (11), Балуева (10 + 5 подборов), Инкина (8 + 5 подборов).
15 декабря. 19.00
Положение команд: УГМК – 12-0, Динамо Курск – 12-1, Надежда – 8-4, Ника – 8-4, МБА – 7-5, Спарта энд К – 6-5, Динамо Москва – 6-6, Енисей – 5-8, Энергия 2-8, Самара – 2-10, Динамо Новосибирск – 2-10, Нефтяник – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
