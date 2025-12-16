«Пытаюсь добиться цвета своего X5». ЦСКА подготовил для болельщиков новогодние игрушки, раскрашенные своими руками
Игроки и тренер ЦСКА своими руками раскрасили новогодние игрушки для болельщиков.
Московский ЦСКА поделился праздничным видео, в котором игроки клуба и главный тренер Андреас Пистиолис занимаются раскрашиванием игрушек коней, предназначенных в подарок болельщикам на Новый год.
«Пытаюсь добиться цвета своей машины. Видел, написано чего? X5», – поделился промежуточным результатом форвард Александр Ганькевич.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети ЦСКА
