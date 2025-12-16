Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа
Экс-игрок НБА Патрик Беверли продолжит карьеру в греческом ПАОКе. По информации Sportando 37-летний разыгрывающий подписал контракт с командой до конца сезона, его зарплата составит 600 000 евро.
Завтра в Лиссабоне состоится матч Кубка ФИБА‑Европа между ПАОКом и «Спортингом». В рамках этой встречи греческий клуб официально представит болельщикам Патрика Беверли.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
