Патрик Беверли официально стал игроком ПАОКа

Экс-игрок НБА Патрик Беверли продолжит карьеру в греческом ПАОКе. По информации Sportando 37-летний разыгрывающий подписал контракт с командой до конца сезона, его зарплата составит 600 000 евро.

Завтра в Лиссабоне состоится матч Кубка ФИБА‑Европа между ПАОКом и «Спортингом». В рамках этой встречи греческий клуб официально представит болельщикам Патрика Беверли.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
