0

«Сарагоса» расторгла контракт с Эриком Стивенсоном по обоюдному соглашению сторон

«Сарагоса» рассталась с Эриком Стивенсоном.

«Сарагоса» объявила о досрочном прекращении сотрудничества с 26-летним американским защитником Эриком Стивенсоном. Игрок, присоединившийся к команде прошедшим летом, не смог закрепиться в составе испанской команды.

В текущем сезоне Стивенсон в среднем набирал 5,4 очка в матчах чемпионата Испании и 9,5 очков в играх Кубка ФИБА-Европа.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Сарагосы»
logoСарагоса
Эрик Стивенсон
переходы
logoчемпионат Испании
Кубок ФИБА-Европа
