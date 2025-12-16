«Сарагоса» расторгла контракт с Эриком Стивенсоном по обоюдному соглашению сторон

«Сарагоса» рассталась с Эриком Стивенсоном.

«Сарагоса » объявила о досрочном прекращении сотрудничества с 26-летним американским защитником Эриком Стивенсоном. Игрок, присоединившийся к команде прошедшим летом, не смог закрепиться в составе испанской команды.

В текущем сезоне Стивенсон в среднем набирал 5,4 очка в матчах чемпионата Испании и 9,5 очков в играх Кубка ФИБА-Европа.