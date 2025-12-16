Василий Карасев о матче с УНИКСом: Сдаваться не собираемся, едем давать бой.

Главный тренер МБА‑МАИ Василий Карасев накануне матча с казанским УНИКСом, одним из лидеров Единой лиги ВТБ, оценил сильные стороны будущего соперника.

«УНИКС – один из лидеров Единой Лиги ВТБ с едва ли не лучшей защитой в чемпионате. Дуэт Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма уже не раз ставил в тупик соперников, он приносит казанцам львиную долю очков, поэтому наша главная задача – справиться с передней линией.

С такими командами нужно сохранять концентрацию на обеих сторонах площадки все сорок минут, за любую расслабленность и любую ошибку тебя тут же накажут. Это будет хорошей проверкой для нас, сдаваться не собираемся, едем давать бой», – заявил Карасев.

Матч УНИКС – МБА-МАИ пройдет 16 декабря. Начало встречи – 19.00.