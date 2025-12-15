  • Спортс
  • Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал поражение от «Пари НН».

«Автодор» вновь потерпел поражение в матче Единой лиги ВТБ, на этот раз уступив в гостях «Пари НН» со счетом 80:83. Главный тренер саратовцев Миленко Богичевич после игры поблагодарил игроков за бойцовский характер, но признал, что короткая ротация и усталость стали ключевыми факторами в концовке.

«Во-первых, поздравляю «Нижний» с победой. Действительно, исход матча решило одно владение на последних секундах. Но чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить.

Хочу поблагодарить своих игроков. Мы боролись и довольно хорошо выглядели большую часть встречи. Но у нас проблемы в связи короткой ротацией. Григорий Мотовилов не играл из-за травмы, однако жаждал помочь команде. Игорь Вольхин 3-4 дня не тренировался с температурой и присоединился к нам только утром.

В первую очередь я счастлив и горжусь тем, что в нашей команде собраны такие игроки, которые жаждут биться за клуб и быть лучшими. Я искренне считаю, что глубина состава в определенные моменты решила исход игры.

Но еще раз благодарю своих игроков за то, как они бьются, тренируются и относятся к делу. Это психологически очень тяжело. С другой стороны, и в этой ситуации нам необходимо проявлять характер, доказывать свою состоятельность и становиться лучше», – заявил Богичевич.

Поражение от «Пари НН» стало для «Автодора» уже 13-м подряд в Единой лиге ВТБ. Саратовцы не знают побед уже более двух месяцев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Автодора»
