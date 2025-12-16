  • Спортс
Джамал Мюррэй о голосовании на Матч всех звезд: «Просто продолжу играть в свою игру, а остальные пусть голосуют»

Мюррэй о голосовании на Матч всех звезд: Просто продолжу играть в свою игру.

Сегодня защитник «Денвера» Джамал Мюррэй провел очередную результативную игру, набрав 35 очков (9 из 17 с игры, 3 из 5 трехочковых, 14 из 15 штрафных) в победном матче против «Хьюстона» (128:115, ОТ).

После игры Мюррэя спросили, есть ли у него какое-либо сообщения для тех, кто голосует за участие игроков на Матче всех звезд.

«Нет. Я просто продолжу играть в свою игру, а остальные пусть голосуют», – сказал защитник.

В текущем сезоне Джамал Мюррэй набирает рекордные за карьеру 24,9 очка (50,1% с игры, 44,7% из-за дуги) и 6,8 передачи в среднем за игру. 28-летний чемпион НБА-2023 и один из лидеров «Наггетс» еще ни разу не становился участником Матча всех звезд.

В этом году голосование начнется 17 декабря.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Джамала Мюррэя
