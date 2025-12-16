0

Матч Евролиги «Дубай» – «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей

Матч Евролиги между «Дубаем» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей.

Предстоящий матч 16-го тура Евролиги между «Дубаем» и «Маккаби Тель-Авив», запланированный на 16 декабря пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщил клуб из ОАЭ в своих соцсетях.

На данный момент «Дубай» занимает 12‑е место в турнирной таблице Евролиги с результатом 7 побед при 8 поражениях. «Маккаби» располагается на 16‑й строчке с показателями 5 побед и 10 поражений.

Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
