Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Ведущий с ЦСКА борьбу за первое место УНИКС сыграет с претендующим на 3-е место МБА-МАИ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 13-2, УНИКС – 12-2, Локомотив-Кубань – 10-5, Зенит – 10-5, МБА-МАИ – 9-5, Бетсити Парма – 9-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-9, Пари Нижний Новгород – 4-11, Автодор – 2-14, Самара – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
