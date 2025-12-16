0

«Бруклин» хочет обменять Кэма Томаса, но интереса к игроку пока нет

«Нетс» планируют расстаться с Кэмом Томасом, однако на рынке на него нет спроса.

Как сообщает журналист The New York Post Брайан Льюис, «Бруклин» намерен инициировать обмен защитника Кэма Томаса, однако сталкивается с отсутствием интереса со стороны других команд НБА.

В прошедшем межсезонье Томас принял квалификационное предложение «Бруклина» на 6 миллионов долларов.

Из-за травм в этом сезоне 24-летний баскетболист сыграл только 8 матчей, при этом демонстрируя следующие показатели: в среднем 21,3 очка и 2,6 передачи за 28 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
