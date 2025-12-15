Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Алекс Хэмилтон, ранее выступавший за «Автодор», продолжит карьеру в Пуэрто‑Рико.

Американский разыгрывающий Алекс Хэмилтон , ранее выступавший за саратовский «Автодор », определился с новым клубом. Как сообщает Telegram-канал «Перехват» 32-летний баскетболист заключил соглашение с пуэрториканским «Атлетикос де Сан-Херман».

Напомним, в конце ноября «Автодор» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Хэмилтоном. Разыгрывающий успел провести за клуб всего 6 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за матч 10 очков, 4,8 передачи, 4 подбора.