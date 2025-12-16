«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Гэйбом Макглотеном

Форвард Гэйб Макглотен заключит 10‑дневный контракт с «Индианой».

По информации ESPN, «Индиана » воспользуются исключением в связи с большим количеством травм, чтобы временно усилить состав за счет форварда Гэйба Макглотена.

26-летний баскетболист, не выбранный на драфте‑2024, всю профессиональную карьеру провел в G‑лиге.