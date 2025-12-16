0

«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Гэйбом Макглотеном

Форвард Гэйб Макглотен заключит 10‑дневный контракт с «Индианой».

По информации ESPN, «Индиана» воспользуются исключением в связи с большим количеством травм, чтобы временно усилить состав за счет форварда Гэйба Макглотена.

26-летний баскетболист, не выбранный на драфте‑2024, всю профессиональную карьеру провел в G‑лиге.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoИндиана
logoНБА
переходы
Гэйб Макглотен
G-лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
сегодня, 13:44
НБА. 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», 26 очков и ключевые штрафные Леброна Джеймса позволили «Лейкерс» справиться с «Финиксом» и другие результаты
вчера, 05:02
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
14 декабря, 20:55
Главные новости
«Детройт» не собирается идти ва-банк ради суперзвезды вроде Энтони Дэвиса
13 минут назад
Джо Маззулла о матче с «Детройтом»: «Такие игры требуют другого уровня жесткости. Сегодня была атмосфера плей‑офф»
39 минут назад
Бэм Адебайо о проблемах «Майами»: «Наша оборона меня всерьез беспокоит»
сегодня, 14:01
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
сегодня, 13:44
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
сегодня, 08:17
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:41
«Пытаюсь добиться цвета своего X5». ЦСКА подготовил для болельщиков новогодние игрушки, раскрашенные своими руками
сегодня, 12:42Видео
Эрик Споэльстра о пугающем падении Николы Йовича: «Сумасшедший серб»
сегодня, 12:16
Джамал Мюррэй о голосовании на Матч всех звезд: «Просто продолжу играть в свою игру, а остальные пусть голосуют»
сегодня, 11:52
Джа Морэнт травмировал голеностоп в своей второй игре после выздоровления от повреждения икроножной мышцы
сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Сарагоса» расторгла контракт с Эриком Стивенсоном по обоюдному соглашению сторон
29 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» играет со «Спартой энд К», МБА встретится с «Никой»
44 минуты назадLive
Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Сдаваться не собираемся, едем давать бой»
сегодня, 13:25
Матч Евролиги «Дубай» – «Маккаби Тель-Авив» пройдет без зрителей
сегодня, 13:13
Еврокубок. «Тренто» примет «Будучность», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 12:44
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58