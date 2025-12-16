  • Спортс
  • Джо Маззулла о матче с «Детройтом»: «Такие игры требуют другого уровня жесткости. Сегодня была атмосфера плей‑офф»
0

Джо Маззулла о матче с «Детройтом»: «Такие игры требуют другого уровня жесткости. Сегодня была атмосфера плей‑офф»

Главный тренер «Бостона» разобрал причины неудачи в матче с «Детройтом».

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла проанализировал причины поражения от «Детройта» (105:112), выделив проблемы во второй половине матча и значительное преимущество соперника по очкам со скамейки запасных.

«Уже второй матч подряд у нас проблемы во второй половине. Команда не смогла сохранить темп после первых двух четвертей, позволив сопернику нарастить отрыв.

Они забили несколько важных мячей… Это сочетание наших ошибок и их плотного давления в защите. «Пистонс» усилили давление в четвертой четверти, реализовав ключевые броски.

Чтобы очки со скамейки считались, их нужно забивать… У нас были отличные моменты, просто не все удалось реализовать.

Такие игры требуют другого уровня жесткости… Сегодня была атмосфера плей‑офф, и мы выдерживали этот напор большую часть матча», – отметил Маззулла.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Пэта Спенсера
