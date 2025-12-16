Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»

Дуэйн Вашингтон об уходе Обрадовича: Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера.

Разыгрывающий «Партизана » Дуэйн Вашингтон вернулся к своему неоднозначному комментарию после «Вечного дерби» с «Црвеной Звездой», где он выразил удовлетворение подходом временного тренера Мирко Оцокольич, который «не кричит на игроков».

«Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера. Меня пригласили сюда играть в баскетбол – и именно на этом я сосредоточен. Мы, игроки, будем держаться вместе независимо от того, кто тренер.

Мы ощутили меньше давления. У нас появилась возможность делать в атаке чуть больше, играть свободнее и быстрее. В конце концов, мы посмотрели на себя в зеркало и поняли: мы – те, кто находится на площадке, и мы контролируем то, что в наших силах.

Я знаю, что все хотят сделать из этого историю, но я шутил – мои слова вырвали из контекста. Мы извлекли пользу из подхода Оцокольича: четыре игры – четыре победы, это говорит само за себя», – заявил разыгрывающий «Партизана».

В настоящее время «Партизан » имеет результат 6 побед при 9 поражениях в Евролиге. В 16‑м туре команда завтра примет «Виртус».