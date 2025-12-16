0

Бэм Адебайо о проблемах «Майами»: «Наша оборона меня всерьез беспокоит»

Лидер «Майами» назвал проблемы в защите главной причиной поражения от «Торонто».

После серии из пяти поражений центровой «Майами» Бэм Адебайо прямо указал на слабые места команды. По его словам, в матче с «Торонто» (96:106) решающую роль сыграли ошибки в защите.

«Именно оборона меня всерьез беспокоит… Даже если мы наберем 96 очков, мы все равно можем выиграть.

Все должны быть на одной волне. Нам нужно реализовывать штрафные броски и слаженно действовать в атаке.

Я считаю, что мы слишком много думаем над своими трехочковыми… иногда мы идем на прорыв в плотную оборону, но многое можно исправить, изучая записи матчей и возвращаясь к основам.

Это должно быть общим делом. Нам нужно понять, кто мы есть в защите, и придерживаться этого каждую игру», – заявил Адебайо.

