Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Оклахома» по-прежнему на 1-м месте, «Денвер» – 2-й. Тройку замыкает «Хьюстон», поднявшийся за неделю на одну позицию.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Денвер» (2)

  3. «Хьюстон» (4)

  4. «Детройт» (5)

  5. «Нью-Йорк» (7)

  6. «Сан-Антонио» (9)

  7. «Лейкерс» (3)

  8. Бостон» (6)

  9. «Финикс» (8)

  10. «Миннесота» (10)

  11. «Орландо» (11)

  12. «Майами» (12)

  13. «Торонто» (13)

  14. «Атланта» (14)

  15. «Филадельфия» (15)

  16. «Кливленд» (17)

  17. «Голден Стэйт» (16)

  18. «Мемфис» (18)

  19. «Даллас» (19)

  20. «Портленд» (20)

  21. «Милуоки» (21)

  22. «Шарлотт» (22)

  23. «Юта» (23)

  24. «Клипперс» (24)

  25. «Бруклин» (25)

  26. «Новый Орлеан» (30)

  27. «Чикаго» (28)

  28. «Вашингтон» (39)

  29. «Индиана» (27)

  30. «Сакраменто» (26)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
