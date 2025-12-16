0

Эрик Споэльстра о пугающем падении Николы Йовича: «Сумасшедший серб»

Эрик Споэльстра о пугающем падении Николы Йовича: Сумасшедший серб.

Форвард «Майами» Никола Йович напугал всех своим падением в матче против «Торонто». Во время прохода под кольцо серб в воздухе столкнулся с форвардом «Рэпторс» Коллином Мюррэй-Бойлсом и жестко приземлился, оставшись лежать на паркете на несколько минут. Затем Йович, улыбаясь, покинул площадку со специальной шиной на руке.

После матча главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал травму форварда.

«Да, сумасшедший серб. Я не мог поверить, что он улыбался и смеялся, когда мы все подошли к нему. Думаю, это был его способ разрядить обстановку – он, наверное, увидел выражение лиц всех нас. Падение было жестким.

Надеюсь, нам повезло, и мы отделались малой кровью. Он ударился очень сильно и рассек локоть, так что было кровотечение.

Результаты сканирования отрицательные, что хорошо, но боль будет ощущаться еще какое-то время. Завтра мы сделаем МРТ, чтобы точно убедиться, что мы ничего не упустили, но с костями все в порядке», – рассказал Споэльстра.

22-летний Йович в своем четвертом сезоне за «Хит» в среднем набирает 7,6 очка и 3,7 подбора.

