«Детройт» не собирается идти ва-банк ради суперзвезды вроде Энтони Дэвиса

«Пистонс» сосредоточены на развитии своих игроков, а не на обмене за звезду.

Несмотря на лидерство в Восточной конференции и наличие всех ресурсов для крупной сделки, «Детройт» не планирует обмена за суперзвезду. Согласно информации The Athletic, клуб выбрал стратегию долгосрочного роста, делая ставку на развитие собственных молодых талантов.

По информации источников из лиги, «Пистонс» придерживаются гибкого подхода к дедлайну обменов: будут реагировать на ситуации, а не инициировать активные сделки.

Генеральный менеджер Траджан Лэнгдон будет искать возможности улучшить состав команды, но, похоже, не намерен идти ва‑банк ради приобретения такого звездного игрока, как Энтони Дэвис.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoДетройт
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoТраджан Лэнгдон
возможные переходы
