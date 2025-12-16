«Детройт» не собирается идти ва-банк ради суперзвезды вроде Энтони Дэвиса

«Пистонс» сосредоточены на развитии своих игроков, а не на обмене за звезду.

Несмотря на лидерство в Восточной конференции и наличие всех ресурсов для крупной сделки, «Детройт » не планирует обмена за суперзвезду. Согласно информации The Athletic, клуб выбрал стратегию долгосрочного роста, делая ставку на развитие собственных молодых талантов.

По информации источников из лиги, «Пистонс» придерживаются гибкого подхода к дедлайну обменов: будут реагировать на ситуации, а не инициировать активные сделки.

Генеральный менеджер Траджан Лэнгдон будет искать возможности улучшить состав команды, но, похоже, не намерен идти ва‑банк ради приобретения такого звездного игрока, как Энтони Дэвис .