Решение о расставании «Клипперс» с Крисом Полом стало публичным ночью из-за задержки самолета и вмешательства инсайдера

Криса Пола не собирались отстранять ночью.

Оглашение информации о расставании «Клипперс » с 40-летним звездным разыгрывающим Крисом Полом вызвало негативную реакцию публики, ситуацию усугубило время заявлений, случившихся ночью. Президент Лоуренс Фрэнк пояснил сложившиеся неудачным образом обстоятельства.

Самолет, на котором «Клипперс» отправились в Атланту, вылетел с задержкой, команда и персонал добрались до отеля к 11 вечера, после чего приступили к беседе, которая продлилась около 3 часов и завершилась в районе 2 ночи.

После этого в сети появилась как информация от самого Криса Пола, коротко раскрывшего ситуацию, так и сообщение инсайдера Криса Хэйнса , рассказавшего об этом решении. Вскоре Фрэнк и пресс-служба команды распространили и собственное заявление , прояснившее официальную позицию клуба.

Инсайдер Брайан Уиндхорст также еще раз пояснил подоплеку решения фронт-офиса. Крис Пол, не получивший привычного для него игрового статуса, продолжил активно продвигать свои идеи и критиковать не устраивавшие его стороны организации на всех уровнях. Несовпадение статуса Пола в команде и его претензий на влияние на процессы вызвало необходимость ответной реакции руководства.