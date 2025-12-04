Лоуренс Фрэнк о Тайроне Лю: Я считаю его одним из лучших тренеров в лиге.

После сенсационного расставания с Крисом Полом руководство «Клипперс » публично подтвердило поддержку главного тренера Тайрона Лю . С соответствующим заявлением выступил генеральный менеджер клуба Лоуренс Фрэнк.

«Тайрон – огромный фактор и мощный двигатель нашего успеха. Организации, к которым мы испытываем большое уважение – не только в НБА , но и за ее пределами, – отличаются стабильностью.

Мы также изучали примеры организаций, которые при первых неудачах сразу начинают все менять – и в итоге теряют идентичность. У нас же царит высокая ответственность. Мы не убегаем от нее. Мы ведем очень жесткие и честные разговоры о том, что каждый из нас должен делать лучше.

Но мы также полностью доверяем Тайрону, и он много раз доказывал, что это оправданно. Я считаю его одним из лучших тренеров в лиге», – заявил Фрэнк.

Крис Пол хотел обсудить обвинения в «создании негативной атмосферы» с Тайроном Лю, но тренер отказался от встречи