Крис Пол выложил скриншот видеозвонка с Блэйком Гриффином и Деандре Джорданом вскоре после разрыва с «Клипперс»

Крис Пол отреагировал на отчисление из «Клипперс».

Ветеран НБА Крис Пол после расставания с «Клипперс» напомнил о лучших годах в истории организации.

Пол выложил скриншот видеозвонка с экс-одноклубниками Блэйком Гриффином и Деандре Джорданом через несколько часов после новости о решении калифорнийцев прекратить сотрудничество.

Трио провело шесть совместных сезонов за «Клипперс», которые принято называть Lob City за яркий стиль игры. Команда регулярно выходила в плей-офф и претендовала на чемпионский титул.