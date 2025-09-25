0

Джоуи и Джесси Басс откроют инвестиционную фирму Buss Sports Capital для работы в области спорта

Братья Басс собираются расширить сферу интересов семьи.

Джоуи (41 год) занимает позиции альтернативного управляющего и вице-президента по исследованиям и разработкам «Лейкерс». Джесси (37) работает в клубе в качестве ассистента генменеджера.

Оба сохранят свои должности после перехода права собственности на основную долю клуба к Марку Уолтеру.

Братья Басс собираются открыть инвестиционную фирму Buss Sports Capital.

«Мы хотим заняться стратегическими инвестициями, найти новых хороших партнеров в сфере спорта. Не станем дублировать наши текущие интересы в «Лейкерс» или НБА», – заявил Джоуи.

«Будем вместе работать над этим проектом следующие 50 лет и, надеюсь, продолжим через наших детей. Этого хотел бы отец», – поделился Джесси Басс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
