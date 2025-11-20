  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Нико Харрисон винил Марка Кьюбана в ошибках с Джейленом Брансоном и Кристианом Вудом и взял на себя все успехи «Далласа»
16

Нико Харрисон винил Марка Кьюбана в ошибках с Джейленом Брансоном и Кристианом Вудом и взял на себя все успехи «Далласа»

Тим Макмэн поделился подробностями закулисной борьбы в «Далласе».

По информации инсайдера, Марк Кьюбан, нанявший Нико Харрисона, не считал его способным принимать решения в области баскетбольных операций и планировал использовать его отношения с игроками и агентами, ограничивая автономность.

После продажи клуба Кьюбан рассчитывал сохранить прежний контроль, опираясь на свой опыт и интеллектуальное превосходство.

«Ты же знаешь Марка Кьюбана. Ничего странного. Попытка поймать двух зайцев», – поделился с журналистом источник в клубе.

После перехода статуса управляющего к Патрику Дюмону Харрисон, хваставшийся прозвищем «Тихий убийца» за деловой стиль в Nike, больше не хотел иметь ничего общего с прежним владельцем.

«После продажи Нико моментально начал обрабатывать Дюмона. А потом случился финал, и его поддержка стала абсолютной», – поделился другой источник.

Нико Харрисон обвинял Кьюбана в ошибках с Джейленом Брансоном (ушедшим в «Никс») и Кристианом Вудом, которого взяли, несмотря на сопротивление главного тренера Джейсона Кидда, настаивая, что клуб будет лучше функционировать без его вмешательства. При этом Харрисон взял на себя все успехи, включая переход Кайри Ирвинга, удачи с драфтом и обменами.

Его влияние в итоге вылилось в обмен Дончича. Харрисон настаивал, что максимальный контракт словенца будет «ужасным вложением» на фоне физической формы, плохих привычек за пределами площадки и проблем с икроножной мышцей. Генмендежер прогнозировал, что здоровье Дончича будет только ухудшаться и не позволит ему стабильно выходить на площадку. Сделка по обмену готовилась в обстановке полной секретности, Харрисон был уверен, что агент Дончича Билл Даффи сможет сорвать сделку в случае ее выхода в публичное пространство.

Харрисон был уволен после неудачного старта сезона «Далласа».

«Кьюбан просто парит над землей от счастья», – поделился источник в команде.

«Он только консультант. Не принимает решения. Но он вернулся на совещания», – рассказал другой источник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМарк Кьюбан
Патрик Дюмон
logoДаллас
logoКристиан Вуд
Нико Харрисон
logoНБА
logoДжейлен Брансон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кьюбан опроверг слух о намерении «Далласа» обменять Энтони Дэвиса в этом сезоне
20 ноября, 05:52
Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)
13 ноября, 17:23
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
13 ноября, 15:16
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
5 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
22 минуты назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
34 минуты назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
57 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
21 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
22 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
22 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
22 минуты назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
22 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42