Нико Харрисон винил Марка Кьюбана в ошибках с Джейленом Брансоном и Кристианом Вудом и взял на себя все успехи «Далласа»

Тим Макмэн поделился подробностями закулисной борьбы в «Далласе».

По информации инсайдера, Марк Кьюбан, нанявший Нико Харрисона, не считал его способным принимать решения в области баскетбольных операций и планировал использовать его отношения с игроками и агентами, ограничивая автономность.

После продажи клуба Кьюбан рассчитывал сохранить прежний контроль, опираясь на свой опыт и интеллектуальное превосходство.

«Ты же знаешь Марка Кьюбана . Ничего странного. Попытка поймать двух зайцев», – поделился с журналистом источник в клубе.

После перехода статуса управляющего к Патрику Дюмону Харрисон, хваставшийся прозвищем «Тихий убийца» за деловой стиль в Nike, больше не хотел иметь ничего общего с прежним владельцем.

«После продажи Нико моментально начал обрабатывать Дюмона. А потом случился финал, и его поддержка стала абсолютной», – поделился другой источник.

Нико Харрисон обвинял Кьюбана в ошибках с Джейленом Брансоном (ушедшим в «Никс») и Кристианом Вудом , которого взяли, несмотря на сопротивление главного тренера Джейсона Кидда, настаивая, что клуб будет лучше функционировать без его вмешательства. При этом Харрисон взял на себя все успехи, включая переход Кайри Ирвинга, удачи с драфтом и обменами.

Его влияние в итоге вылилось в обмен Дончича. Харрисон настаивал, что максимальный контракт словенца будет «ужасным вложением» на фоне физической формы, плохих привычек за пределами площадки и проблем с икроножной мышцей. Генмендежер прогнозировал, что здоровье Дончича будет только ухудшаться и не позволит ему стабильно выходить на площадку. Сделка по обмену готовилась в обстановке полной секретности, Харрисон был уверен, что агент Дончича Билл Даффи сможет сорвать сделку в случае ее выхода в публичное пространство.

Харрисон был уволен после неудачного старта сезона «Далласа ».

«Кьюбан просто парит над землей от счастья», – поделился источник в команде.

«Он только консультант. Не принимает решения. Но он вернулся на совещания», – рассказал другой источник.