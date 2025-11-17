7

Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. Первые четыре позиции остались без изменений. «Детройт» поднялся на 5-ю строчку, «Голден Стэйт» снова вошел в Топ-10.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Денвер» (2)

  3. «Хьюстон» (3)

  4. «Нью-Йорк» (4)

  5. «Детройт» (8)

  6. «Кливленд» (5)

  7. «Лейкерс» (6)

  8. «Голден Стэйт» (11)

  9. «Сан-Антонио» (7)

  10. «Милуоки» (9)

  11. «Миннесота» (10)

  12. «Торонто» (16)

  13. «Майами» (12)

  14. «Атланта» (19)

  15. «Филадельфия» (15)

  16. «Финикс» (17)

  17. «Орландо» (20)

  18. «Бостон» (18)

  19. «Чикаго» (13)

  20. «Портленд» (14)

  21. «Клипперс» (21)

  22. «Даллас» (23)

  23. «Шарлотт» (24)

  24. «Мемфис» (22)

  25. «Юта» (26)

  26. «Сакраменто» (25)

  27. «Бруклин» (28)

  28. «Новый Орлеан» (27)

  29. «Индиана» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

