Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. Первые четыре позиции остались без изменений. «Детройт» поднялся на 5-ю строчку, «Голден Стэйт» снова вошел в Топ-10.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Денвер» (2)
«Хьюстон» (3)
«Нью-Йорк» (4)
«Детройт» (8)
«Кливленд» (5)
«Лейкерс» (6)
«Голден Стэйт» (11)
«Сан-Антонио» (7)
«Милуоки» (9)
«Миннесота» (10)
«Торонто» (16)
«Майами» (12)
«Атланта» (19)
«Филадельфия» (15)
«Финикс» (17)
«Орландо» (20)
«Бостон» (18)
«Чикаго» (13)
«Портленд» (14)
«Клипперс» (21)
«Даллас» (23)
«Шарлотт» (24)
«Мемфис» (22)
«Юта» (26)
«Сакраменто» (25)
«Бруклин» (28)
«Новый Орлеан» (27)
«Индиана» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости