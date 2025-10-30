Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»

Остин Ривз произнес забавные слова после одного из лучших матчей в карьере.

В матче с «Миннесотой» (116:115) на счету легкого форварда 28 очков и 16 передач, а также победный бросок под сирену.

«Что мне напишет Леброн после такого матча? Наверняка он напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов или сколько там?

Возвращайся в строй, братишка, все возвращайтесь в строй», – заявил Ривз сразу после игры.

Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT