Остин Ривз: «Леброн наверняка напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов»
Остин Ривз произнес забавные слова после одного из лучших матчей в карьере.
В матче с «Миннесотой» (116:115) на счету легкого форварда 28 очков и 16 передач, а также победный бросок под сирену.
«Что мне напишет Леброн после такого матча? Наверняка он напишет мне, что я никакой, ведь у меня 14 промахов или сколько там?
Возвращайся в строй, братишка, все возвращайтесь в строй», – заявил Ривз сразу после игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Laker Lead
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости