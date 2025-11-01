  • Спортс
  • Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»
Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»

Брайан Уиндхорст заявил, что Остин Ривз в последних матчах играл как суперзвезда.

«С возвращением Луки «Лейкерс» важно понимать, что они могут строить часть игры через Остина Ривза. Уверен, что Джей Джей Редик так и поступит.

«Миннесота» поставили против Ривза Джейдена Макдэниелса, своего лидера персональной опеки. Так относятся только к лучшему игроку в составе соперника.

В том матче у Ривза не особо и бросок пошел. Он играл против более крупного оппонента. Собственно, Макдэниелс хорошо справился в той игре. Но Остин при 24 попытках с игры создал 24 возможности для своих товарищей по команде, у него 24 передачи под бросок. Он создавал моменты для своих товарищей. Это уровень суперзвезды. Так играет Лука. Так играет Леброн. И Остин послал сигнал: «Я тоже так могу играть».

В матче с «Мемфисом» после возвращения Луки Дончича Ривз набрал 21 очко и 4 передачи при 5/14 с игры за 36 минут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
