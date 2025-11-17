Расселл Уэстбрук поднялся на 18-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА

Уэстбрук отметился историческим достижением в матче со «Сперс».

Разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук в воскресенье поднялся на 18-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА .

По ходу встречи с «Сан-Антонио» (110:123), в которой он набрал 14 очков, Уэстбруку удалось обойти легенду «Бостона» Пола Пирса по карьерной результативности в лиге.

Следующей целью 37-летнего плеймейкера становится Тим Данкан .