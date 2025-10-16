Киган Мюррэй подпишет 5-летний контракт на 140 млн

Форвард «Сакраменто» продлит соглашение с клубом.

По информации ESPN Мюррэй договорился о 5-летнем контракте на 140 млн долларов.

Мюррэй мог продлить соглашение новичка до 21 октября. В этом году истекает его 4-летний договор на 36,3 млн.

«Кингс» выбрали Мюррэя под 4-м номером на драфте-2022. За карьеру он в среднем набирает 13,3 очка и 5,6 подбора за матч при 37% из-за дуги. Мюррей – один из трех игроков, которые за последние три года преодолели планку в 500 трехочковых, 150 блоков и 150 перехватов (два других – Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и Деррик Уайт из «Бостона»). Он является основным защитником «Кингс» на периметре – пятый по частоте использования в НБА.

Мюррэй пропустит начало сезона, поскольку восстанавливается из-за разрыва связки большого пальца левой руки. Ожидается, что он вернется в конце ноября.