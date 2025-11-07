  • Спортс
Зак Лоу о «Бруклине»: «Меня сбивает с толку, когда команда одновременно «танкует» и при этом даже не играет своими новичками»

Зака Лоу смущает политика «Нетс» в новом сезоне.

Эксперт и обозреватель Зак Лоу высказал сомнения по поводу пути, по которому идет «Бруклин» в новом сезоне.

«Меня сбивает с толку, когда команда одновременно «танкует» и при этом даже не играет молодыми игроками, своими новичками. То есть, они играют молодыми игроками, но не теми пятью парнями, которых только что выбрали на драфте. Мы не пытаемся побеждать, но при этом мы считаем, что эти парни даже не готовы активно участвовать в играх, которые мы и не пытаемся выиграть», – сказал Лоу.

В текущем сезоне больше всех времени на площадке из пяти новичков «Бруклина» проводит Егор Дёмин (18,9 минуты). За ним идут Бен Сараф (15,7) и Нолан Траоре (11).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Зака Лоу
