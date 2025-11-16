Джевон Смолл пропустит три недели из-за травмы пальца ноги

Новичок «Мемфиса» Джевон Смолл получил повреждение в матче Лиги развития.

«Мемфис» официально сообщил, что у новичка команды, защитника Джевона Смолла, диагностировано повреждение пальца ноги. Травма была получена 8 ноября в матче Лиги развития за «Мемфис Хастл». Смолл пропустит как минимум три недели, после чего его состояние будет переоценено.

Выбранный на 48-м пике драфта 2025 года, 22-летний баскетболист успел получить игровое время в составе «Гриззлис», испытывающих кадровые трудности, хотя в последних матчах его минуты на паркете сократились. На данный момент он сыграл в восьми матчах НБА , набирая в среднем 4,3 очка и делая 2,8 передачи за 12 минут на площадке.