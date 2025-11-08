Кэм Томас пропустит 3-4 недели из-за травмы
Защитник «Бруклина» Кэм Томас выбыл из строя на 3-4 недели с растяжением мышцы задней поверхности бедра.
Томас получил травму в первой четверти матча против «Пэйсерс» в среду, когда команда одержала первую победу в сезоне.
Кэм набирает в среднем 21,4 очка, являясь вторым по результативности игроком «Бруклина» после Майкла Портера-младшего.
Егор Дёмин прибавляет в большинстве показателей, включая результативность и процент задействования, без Кэма Томаса на площадке
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
