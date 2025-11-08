Кэм Томас пропустит 3-4 недели из-за травмы

Защитник «Бруклина » Кэм Томас выбыл из строя на 3-4 недели с растяжением мышцы задней поверхности бедра.

Томас получил травму в первой четверти матча против «Пэйсерс» в среду, когда команда одержала первую победу в сезоне.

Кэм набирает в среднем 21,4 очка, являясь вторым по результативности игроком «Бруклина» после Майкла Портера-младшего.

Егор Дёмин прибавляет в большинстве показателей, включая результативность и процент задействования, без Кэма Томаса на площадке