Каспарас Якучионис восстановился после травмы и будет набирать форму в лиге развития
«Хит» отправили Якучиониса в G-лигу.
Дебют Каспараса Якучиониса в НБА откладывается. 19-летний литовский разыгрывающий был выбран «Майами» 20-м на драфте-2025, но получил травму паха в «предсезонке».
Якучионис успел отыграть только 1 тренировочный матч и набрал 8 очков и 10 подборов против «Сперс» за 24,9 минуты.
Реабилитация защитника завершилась, но клуб отправил его в лигу развития, где он будет выступать в ближайшее время.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
