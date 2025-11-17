Бэм Адебайо пропустит шестой матч подряд, но рассчитывает на скорейшее возвращение в строй
Травмированный Бэм Адебайо рассказал о текущем состоянии здоровья.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо в понедельник пропустит шестой матч подряд, когда его команда сыграет с «Нью-Йорком». Звезду флоридцев беспокоит растяжение связки большого пальца ноги.
После воскресной тренировки Адебайо заявил, что чувствует себя намного лучше. Бэм рассчитывает на скорейшее возвращение в строй, но отмечает, что решение примет тренерский штаб, который постарается «обезопасить его от него самого».
«Боли намного меньше. Намного меньше по сравнению с тем, что было», – сказал лидер «Хит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости