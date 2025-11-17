Бэм Адебайо пропустит шестой матч подряд, но рассчитывает на скорейшее возвращение в строй

Травмированный Бэм Адебайо рассказал о текущем состоянии здоровья.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо в понедельник пропустит шестой матч подряд, когда его команда сыграет с «Нью-Йорком». Звезду флоридцев беспокоит растяжение связки большого пальца ноги.

После воскресной тренировки Адебайо заявил, что чувствует себя намного лучше. Бэм рассчитывает на скорейшее возвращение в строй, но отмечает, что решение примет тренерский штаб, который постарается «обезопасить его от него самого».

«Боли намного меньше. Намного меньше по сравнению с тем, что было», – сказал лидер «Хит».