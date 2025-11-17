  • Спортс
  • Андрей Ведищев о конфликте «Локо» с Кириллом Елатонцевым: «Ситуация выглядит заранее спланированной и абсурдной»
Андрей Ведищев о конфликте «Локо» с Кириллом Елатонцевым: «Ситуация выглядит заранее спланированной и абсурдной»

Президент «Локомотив-Кубань» прокомментировал ситуацию с Кириллом Елатонцевым.

Президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о конфликте клуба с 23-летним центровым Кириллом Елатонцевым.

«Кирилл Елатонцев самовольно покинул расположение клуба. Мы обеспокоены тем, что он прервал всякое личное общение с администрацией «Локомотива», тренерами и врачами. Никаких претензий и недовольств сам Кирилл к клубу не предъявлял, что еще больше вводит нас в непонимание ситуации.

Ситуацию комментируют кто угодно – жена Кирилла, журналисты, блогеры, но не он сам. Как мы видим, игрок несамостоятелен в принятии решений. Со стороны это выглядит заранее спланированной акцией и одновременно абсурдной. Последующие действия клуба напрямую будут зависеть от поведения Кирилла.

На сегодняшний день мы располагаем неофициальной информацией, что Елатонцев сейчас находится в городе на Неве, госпитализирован и проходит лечение только ему известной болезни», – прокомментировал Андрей Ведищев.

Ранее «Локомотив-Кубань» публично обвинил Елатонцева в симуляции болезни и нарушении условий контракта. В ответ баскетболист подал заявление о расторжении соглашения, ссылаясь на недопустимое поведение клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Чемпионат»
