Тайлер Хирро: «Надеюсь вернуться через 1-2 недели, если не будет осложнений»

Защитник «Хит» отметил прогресс в восстановлении после операции на голеностопе.

В воскресенье Тайлер Хирро впервые с прошлого сезона принял участие в полноценной командной тренировке «Майами ». 25-летний баскетболист восстанавливается после сентябрьской операции на голеностопе и ранее сопровождал команду в выездных матчах, но к общей работе присоединился только на воскресной тренировке, до этого занимаясь исключительно индивидуально.

«Это прекрасное ощущение – снова быть на площадке с товарищами по команде и впервые в этом сезоне участвовать в тренировках.

Состояние ноги улучшается. Я занимаюсь реабилитацией круглосуточно, с момента операции. Надеюсь вернуться через 1-2 недели, если не будет осложнений. Посмотрим, как все пройдет.

Проблема в том, что никогда не было точного графика моего возвращения. Все просто называли недели и числа. Все зависит от того, как я себя чувствую и как реагирует моя нога.

Некоторые игроки после такой же операции восстанавливались от трех до пяти месяцев. Я надеялся, что через шесть недель все будет отлично, но тогда я только начал выходить на площадку и двигаться. В конечном счете, все решают ощущения в ноге. И, как я уже сказал, я прохожу лечение без остановки, чтобы вернуться на паркет как можно скорее», – поделился Хирро.