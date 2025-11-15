1

О Джи Ануноби не смог доиграть матч против «Майами» из-за травмы задней поверхности бедра

О Джи Ануноби получил травму задней поверхности бедра.

Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби досрочно покинул площадку матча против «Майами» из-за растяжения задней поверхности бедра.

Ануноби покинул паркет за 6 минут 52 секунды до конца первой четверти, получив травму при неудачной попытке броска из-под кольца. Вскоре после этого он направился в раздевалку, а к началу второй четверти было официально объявлено, что он не вернется в игру.

«Никс» одержали победу со счетом 140:132.

На момент матча с «Хит» 28-летний Ануноби в среднем набирал 17,1 очка и 5,8 подбора за игру. В прошлом сезоне он повторил свой личный рекорд, сыграв в 74 матчах, что стало для него вторым случаем в карьере, когда он провел более 70 игр за сезон.

Игру против «Майами» также пропустил звездный разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, получивший растяжение правого голеностопа в последние минуты проигранного в среду матча против «Орландо».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
logoМайами
logoО Джи Ануноби
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
вчера, 05:23
Майк Браун: «Джамал Мозли и «Орландо» надрали нам задницу. Мы не справились с их контактной игрой»
13 ноября, 10:10
Главные новости
Сергей Кущенко: «УНИКС – ЦСКА – на данный момент лучшая игра сезона»
9 минут назад
«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина
21 минуту назадФото
Андреас Пистиолис: «Сегодня совершили больше потерь, чем передач, проиграли из-за собственных ошибок»
34 минуты назад
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил МБА-МАИ и другие результаты
34 минуты назад
Джей Джей Редик: «В последних матчах против Дончича защищаются игроки уровня защитных сборных, нам надо лучше выводить его на позиции»
44 минуты назад
Велимир Перасович: «ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски»
сегодня, 14:59
Алексей Швед о победе над ЦСКА: «Не могу сказать, что сыграли отлично, можем гораздо лучше»
сегодня, 14:55
Желько Обрадович: «Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем и после него»
сегодня, 14:15
Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе
сегодня, 14:08
Никола Йокич может пропустить встречу с «Миннесотой» из-за растяжения левого запястья
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»
сегодня, 14:37
Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»
сегодня, 14:30
«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером
сегодня, 13:30
Чемпионат Греции. «Марусси» встретится с АЕКом, «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» сыграет с «Петким Спор», «Мерсин» встретится с «Тюрк Телеком»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Париж», «Страсбур» сыграет с «Булазаком» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Удине» примет «Дертону», «Ваноли Кремона» сыграет с «Триестом»
сегодня, 12:30
ACB. «Сарагоса» встретится с «Уникахой», «Гран-Канария» примет «Ховентуд» и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Илирию», «Босна Роял» встретится со «Спартаком Суботица»
сегодня, 09:28
Ленард Миллер «подарил» Расселлу Уэстбруку трипл-дабл, запустив «сквозняк» на последних секундах матча
сегодня, 11:39Видео