О Джи Ануноби не смог доиграть матч против «Майами» из-за травмы задней поверхности бедра

О Джи Ануноби получил травму задней поверхности бедра.

Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби досрочно покинул площадку матча против «Майами » из-за растяжения задней поверхности бедра.

Ануноби покинул паркет за 6 минут 52 секунды до конца первой четверти, получив травму при неудачной попытке броска из-под кольца. Вскоре после этого он направился в раздевалку, а к началу второй четверти было официально объявлено, что он не вернется в игру.

«Никс» одержали победу со счетом 140:132.

На момент матча с «Хит» 28-летний Ануноби в среднем набирал 17,1 очка и 5,8 подбора за игру. В прошлом сезоне он повторил свой личный рекорд, сыграв в 74 матчах, что стало для него вторым случаем в карьере, когда он провел более 70 игр за сезон.

Игру против «Майами» также пропустил звездный разыгрывающий «Нью-Йорка » Джейлен Брансон, получивший растяжение правого голеностопа в последние минуты проигранного в среду матча против «Орландо».