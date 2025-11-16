1

«Партизан» намерен выйти на рынок для усиления состава

«Партизан» собирается подписать нового игрока .

Владелец «Партизана» Остоя Мияйлович отреагировал на поражение от «Виллербана» в Евролиге, после которого клуб имеет результат 4-7 в турнирной таблице.

«Я всегда буду доверять Желько Обрадовичу, пока он в нашем клубе. Спады и плохие результаты могут случаться в течение сезона. Считаю, у нас есть все необходимое для прогресса, и ожидаю, что мы начнем побеждать.

Я намерен сделать ход на рынке в ближайшее время. Но буду обсуждать это с коллегами, а не с прессой», – заявил Мияйлович.

