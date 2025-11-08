«Партизан» официально расстался с Иффе Лундбергом

Сербский «Партизан» сообщил об окончании сотрудничества с 30-летним защитником Иффе Лундбергом по соглашению сторон.

Лундберг провел один сезон в клубе и помог ему выиграть Адриатическую лигу, набирая 7,9 очка, 2,4 передачи и 1,9 подбора за 19,3 минуты в среднем в 28 матчах.

Защитник не входил в планы клуба на этот сезон, но разрыв отношений окончательно оформили только сегодня.

Ранее сообщалось, что услугами баскетболиста интересуется «Маккаби Тель-Авив».