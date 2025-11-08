Желько Обрадович об экспансии НБА в Европу: «Надо защищать европейский баскетбол и делать это вместе»

Желько Обрадович отреагировал на планы НБА создать свою лигу в Европе.

«Даже не знаю, что сказать о расширении НБА в Европу. НБА – отличная лига, но, вероятно, им недостаточно того, что у них уже есть в США. Они хотят занять место здесь, в Европе.

Если мы сможем вместе защитить европейский баскетбол, давайте сделаем это. У нас хороший турнир. Проблема в том, что все должны быть честны и говорить о своих истинных желаниях, не скрывая их.

У Белграда две команды в Евролиге, на каждый матч приходят по 20 000 человек, и мы надеемся продолжить выступать в этом турнире.

Если мы хотим, чтобы Евролига стала еще лучше… проблема в том, что у нас 20 клубов и 13 акционеров. Правильно ли это? Давайте сделаем так, чтобы у всех был голос. Сколько денег нам нужно вложить, чтобы стать акционером? Давайте вложим деньги и будем действовать сообща. У нас стало бы 20 клубов, которые решали бы все вопросы по организации турнира.

Сейчас некоторые команды подписали новые 10-летние контракты, но, по-моему, четыре еще этого не сделали. Вопрос в том, почему? Я не хочу указывать всем, что им делать, каждый клуб волен поступать так, как хочет.

Но я считаю, что если вы хотите создать оптимальный продукт, у всех должны быть равные права. «Партизан» и руководство клуба стараются делать все возможное. Благодаря болельщикам нашего клуба у нас есть тот бюджет, который у нас есть. Но мы не получаем никаких денег от продажи телевизионных прав. Ничего. Ноль.

Я не хочу говорить об «Олимпиакосе», «Панатинаикосе» или любом другом клубе. Их бюджет – это их бюджет, а наш – это наш. Я очень доволен своим клубом, но считаю, что иметь одинаковые со всеми права очень и очень важно», – считает главный тренер «Партизана ».