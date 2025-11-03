Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»

Тренер «Партизана» раскритиковал игроков после поражения от «Дубая» (70: 82).

«Поздравляю «Дубай » с победой. Игра была интересной до определенного момента. Когда мы получили преимущество в шесть очков, мы перестали играть, и некоторые игроки вообще не заботились о результате. Вот почему я разочарован.

В прошлой игре с «Барселоной» я отдельно отмечал их отношение и желание играть в баскетбол. Я не знаю причин произошедшего сегодня. Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы их разбудить.

Игроки должны хотеть играть в баскетбол. Это самое главное. Если ты играешь, то должен отдать все силы. Это непросто. У меня есть два разыгрывающих – Шейк Милтон , который долго не играл, и Ник Калатес , у которого была только одна проблема. По крайней мере, эти двое показали мне что-то. Остальные играют неумно. Я не знаю, что происходит. Я очень разочарован», – заключил Обрадович .