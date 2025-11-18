Пол Джордж дебютировал в сезоне – 9 очков, 7 подборов и 3 передачи в матче против «Клипперс»
Пол Джордж наконец-то вернулся на площадку.
Звездный форвард «Филадельфии» Пол Джордж дебютировал в сезоне в домашнем матче против своей бывшей команды «Клипперс» (110:108).
Джордж набрал 9 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 2/9 с игры за 21 минуту в стартовой пятерке.
35-летний Джордж пропустил начало сезона, продолжая восстановление после операции на левом колене.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
