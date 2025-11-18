Яннис Адетокумбо пройдет МРТ-обследование из-за повреждения паховых мышц

Яннис Адетокумбо получил неприятную травму.

Звезда «Милуоки » Яннис Адетокунбо покинул площадку во второй четверти матча против «Кливленда» (106:118) из-за растяжения левой паховой мышцы.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс после игры рассказал, что во вторник греку предстоит пройти МРТ-обследование.

«Выглядело все не лучшим образом, скажу честно. Завтра узнаем больше», – пояснил Риверс.

В первых 12 встречах сезона Яннис набирал в среднем 32,6 очка при 63% с игры, а также 11,3 подбора и 7,1 передачи.