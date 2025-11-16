  • Спортс
Купер Флэгг о возвращении на позицию форварда: «Не уверен, что сразу был готов взять на себя ответственность по розыгрышу»

Купер Флэгг прокомментировал важное изменение своей роли.

Новичок «Мэверикс» Купер Флэгг признался, что рад решению главного тренера Джейсона Кидда вернуть его на позицию форварда вместо розыгрыша.

«Работа разыгрывающего – это огромное давление и большая ответственность. Не уверен, что сразу был готов взять на себя все это и хорошо справился с задачей.

Я старался изо всех сил, и это не значит, что я не могу вернуться к этой роли в будущем. Над этим можно работать и становиться лучше. Но сейчас, когда кто-то другой помогает в этом вопросе и снимает давление, все гораздо лучше», – сказал 1-й номер драфта-2025.

18-летний Флэгг провел 204 владения на позиции разыгрывающего. Его коэффициент полезного действия (плюс/минус) составил «-24,4». Средние показатели – 13,6 очка, 6,3 подбора и 2,9 передачи при 38,8% с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
