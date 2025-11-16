Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
Звездный форвард Энтони Дэвис после перехода в «Даллас» из «Лейкерс» в феврале, страдая от травм, отыграл за новую команду всего 415 минут в регулярных сезонах.
Новичок «Мэверикс» Купер Флэгг за свои 13 матчей в лиге успел превзойти показатель Дэвиса – на счету Флэгга 441 сыгранная минута.
На данный момент Дэвис пропустил уже 8 матчей подряд из-за растяжения икроножной мышцы. «Даллас» не оглашал конкретных сроков возвращения звездного форварда.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
