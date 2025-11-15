2

Дирк Новицки об увольнении Харрисона: «Это должно было случиться еще летом»

Дирк Новицки отреагировал на увольнение Нико Харрисона из «Далласа».

«В организации сейчас слишком много отвлекающих факторов, слишком много всего происходит. Честно говоря, это решение стоило принять еще летом. Вся эта негативная энергия и это черное облако не должно было нависать над клубом на старте эпохи Купера Флэгга, но это случилось.

Я знал, что все пойдет вот так. У «Мэверикс» страстные и преданные фанаты. Мне посчастливилось быть свидетелем всего этого, 21 сезон. И я знал, что они не проглотят это, не забудут, не будут молчать. Невероятно страстные болельщики.

Этот обмен просто не имел смысла. В глазах фанатов это совершенно непонятное решение. Которое, по сути, так никто и не объяснил. Год назад вы играли в финале НБА. Вы отдали все активы, чтобы построить команду вокруг Луки, окружили его форвардами, которые могли бы меняться и защищаться. Две угрозы аллей-упа в лице Гэффорда и Лайвли. Команда была построена вокруг Дончича. Вы добавили Клэя, когда по итогам финала против «Бостона» поняли, что не хватает угрозы с периметра. Перед рождественским матчем команда выдала результат 14-3, только начала набирать обороты, и тут Лука получил травму. К сожалению, это был его последний матч за «Даллас».

Это было очень печально. Было такое чувство, что болельщиков обокрали, отняв у них возможность увидеть эту историю до конца, увидеть, как Лука однажды станет чемпионом. Очень болезненная история», – считает прославленный игрок «Мэверикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
