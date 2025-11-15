Дирк Новицки об увольнении Харрисона: «Это должно было случиться еще летом»
«В организации сейчас слишком много отвлекающих факторов, слишком много всего происходит. Честно говоря, это решение стоило принять еще летом. Вся эта негативная энергия и это черное облако не должно было нависать над клубом на старте эпохи Купера Флэгга, но это случилось.
Я знал, что все пойдет вот так. У «Мэверикс» страстные и преданные фанаты. Мне посчастливилось быть свидетелем всего этого, 21 сезон. И я знал, что они не проглотят это, не забудут, не будут молчать. Невероятно страстные болельщики.
Этот обмен просто не имел смысла. В глазах фанатов это совершенно непонятное решение. Которое, по сути, так никто и не объяснил. Год назад вы играли в финале НБА. Вы отдали все активы, чтобы построить команду вокруг Луки, окружили его форвардами, которые могли бы меняться и защищаться. Две угрозы аллей-упа в лице Гэффорда и Лайвли. Команда была построена вокруг Дончича. Вы добавили Клэя, когда по итогам финала против «Бостона» поняли, что не хватает угрозы с периметра. Перед рождественским матчем команда выдала результат 14-3, только начала набирать обороты, и тут Лука получил травму. К сожалению, это был его последний матч за «Даллас».
Это было очень печально. Было такое чувство, что болельщиков обокрали, отняв у них возможность увидеть эту историю до конца, увидеть, как Лука однажды станет чемпионом. Очень болезненная история», – считает прославленный игрок «Мэверикс».