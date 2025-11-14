«Точно не выйдет получить схожую компенсацию». В НБА считают, что «Далласу» стоит обменять Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга

«Мэверикс» предстоит выбрать направление дальнейшего движения.

Увольнение генменеджера Нико Харрисона, неформальное возвращение Марка Кьюбана в организацию и неудачный старт сезона поставили «Даллас» перед необходимостью анализа дальнейшей стратегии.

В НБА считают, что клубу, которые не контролирует собственные драфт-пики после нынешнего сезона, стоит обменять ветеранов и использовать возможность получить молодого напарника для Купера Флэгга .

«Абсолютно точно», – подтвердил этот вариант менеджер с Востока.

«Они могут быть конкурентны, если все будут здоровы. Но на это уже нельзя рассчитывать», – поделился менеджер с Запада.

«Пока у них не будет соответствующего разыгрывающего, подъема не получится», – рассудил скаут НБА .

«Только что поднимал эту информацию. На случай, если владелец спросит. Дэвису исполнится 33 года в марте, следующим летом он будет претендовать на продление, которое будет означать 70 миллионов, когда ему будет 37 лет.

Он отличный игрок. Но забирая его в обмене вы получите и весь этот стресс из-за следующего контракта. Это значительный фактор», – уточнил ситуацию генменеджер одного из клубов.

«Одно можно утверждать с абсолютной уверенностью. «Даллас » не получит за Дэвиса ничего сравнимого с той компенсацией, которая досталось «Лейкерс», – заключил другой специалист.