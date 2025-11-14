Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»

У Купера Флэгга появились соперники в борьбе за награду.

1-й номер драфта-2025 Купер Флэгг считался явным фаворитом на звание лучшего новичка перед началом сезона. Слабое выступление «Далласа» в сочетании со скандальной ситуацией в клубе сделали его дебют недостаточно ярким и увеличили шансы соперников.

В лиге по-прежнему верят в потенциал форварда, но считают, что гонка за индивидуальную награду может получиться упорной.

«Купер хорош, но и сам он, и его команда испытывают куда больше проблем, чем ожидалось. Плюс ко всему, драфт действительно сильный», – заявил скаут с Запада.

«Купер все равно возьмет награду. Драфт силен, но Купер покажет себя по ходу чемпионата», – не согласился менеджер с Востока.

«Если Флэгг будет здоров, он должен победить, потому что он лучший игрок, и у него больше всего обязанностей в команде. Но медиа умеют все испортить, так что гарантировать это нельзя», – заключил менеджер с Запада.

1-й номер драфта начал сезон не на своей позиции, часто выступая в роли разыгрывающего, но при этом входит в Топ-5 среди новичков по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам.