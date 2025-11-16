8

Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»

Брайан Скалабрини высказал интересную мысль по нашумевшему обмену Дончича.

Чемпион НБА Брайан Скалабрини назвал победителя в громком обмене «Лейкерс» и «Мэверикс» вокруг Луки Дончича и Энтони Дэвиса.

«Лука был в не самой лучшей форме даже после финала НБА. А та серия показала его слабую сторону.

Обменяв его, Нико Харрисон сделал Дончича победителем сделки. После того, как его неожиданно отправили в Лос-Анджелес, Лука вдруг стал смотреть на себя немного иначе. С учетом его характера теперь он хочет доказать всем, что они ошибаются. И сейчас он играет на уровне Топ-5 НБА», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
