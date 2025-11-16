7

Док Риверс о разгроме от «Лейкерс»: «Если честно, мы были просто уставшими»

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс объяснил причину крупного поражения в матче против «Лейкерс» (95:119).

«Если честно, мы были просто уставшими. Я думаю, вы видели вчерашний матч. Это была игра с овертаймом, которая проходила в бешеном темпе, так что, думаю, мы продолжим становиться лучше. Продолжим набирать форму, но сегодня у нас совсем не было сил», – сказал Риверс.

Вчера «Бакс» одолели «Шарлотт» в овертайме (147:134), а «Лос-Анджелес» разобрался с «Новым Орлеаном» (118:104).

И «Лейкерс», и «Милуоки» сегодня проводили второй матч за два дня.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Нема в соцсети X
logoМилуоки
logoНБА
logoЛейкерс
logoДок Риверс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
сегодня, 05:35Видео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
сегодня, 05:13Видео
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
сегодня, 04:56Видео
Главные новости
Тайлер Хирро: «Надеюсь вернуться через 1-2 недели, если не будет осложнений»
сегодня, 21:03
Донован Митчелл о старте сезона «Кливленда»: «Хотелось бы, чтобы наша игра была уже более отлаженной, но это не так. Нам нужно быть лучше»
сегодня, 20:42
НБА. «Бостон» принимает «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи
сегодня, 20:41Live
Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»
сегодня, 20:08
Виктор Вембаньяма не сыграет с «Сакраменто» из-за проблем с икроножной мышцей
сегодня, 19:41
Коби Уайт дебютирует в сезоне в матче с «Ютой» (Шэмс Чарания)
сегодня, 18:52
Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «Он невероятно активен и постоянно с командой»
сегодня, 18:26
Леброн Джеймс завершил подготовку в Лиге развития и возвращается в «Лейкерс»
сегодня, 17:33
Лука Дончич об интеграции Леброна Джеймса в игру «Лейкерс»: «Леброн все знает. Мы должны просто продолжать играть так, как мы играем»
сегодня, 17:15
О Джи Ануноби пропустит как минимум две недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
45 минут назад
«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла
сегодня, 21:29
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
сегодня, 20:31
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты
сегодня, 20:15
ACB. «Валенсия» уверенно разобралась с «Тенерифе», «Реал» выиграл у «Бильбао» и другие результаты
сегодня, 19:50
Чемпионат Турции. 23 очка Малакая Флинна помогли «Бахчешехиру» одолеть «Анадолу Эфес», «Эсенлер Эроспор» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
сегодня, 19:45
Саша Обрадович: «Джоэл Боломбой вернется к нам где-то в январе»
сегодня, 19:05
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Арисом», «Олимпиакос» на выезде разгромил «Промитеас»
сегодня, 18:30
Георгиос Барцокас о замене Кинана Эванса: «Нам нужен не просто баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги»
сегодня, 18:01
Джевон Смолл пропустит три недели из-за травмы пальца ноги
сегодня, 16:48