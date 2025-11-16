Док Риверс о разгроме от «Лейкерс»: «Если честно, мы были просто уставшими»

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс объяснил причину крупного поражения в матче против «Лейкерс » (95:119).

«Если честно, мы были просто уставшими. Я думаю, вы видели вчерашний матч. Это была игра с овертаймом, которая проходила в бешеном темпе, так что, думаю, мы продолжим становиться лучше. Продолжим набирать форму, но сегодня у нас совсем не было сил», – сказал Риверс.

Вчера «Бакс» одолели «Шарлотт» в овертайме (147:134), а «Лос-Анджелес» разобрался с «Новым Орлеаном» (118:104).

И «Лейкерс», и «Милуоки » сегодня проводили второй матч за два дня.